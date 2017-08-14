За 7 месяцев на Дону трудоустроили больше 16 тысяч подростков

На току села Марфинка работают сотрудники производственного кооператива «Рассвет» и восемь подростков. Горы пшеницы должны быть вывезены.

«В прошлом году я здесь работал и получал за это деньги. Так собрал себе на ноутбук и накопил на учёбу. Сейчас снова работаю, чтобы заработать», — говорит Дмитрий Кравцов.

В прошлом году за полтора месяца Дмитрий Заработал 25 тысяч. Он доволен и вкусным обедом, и заработком, иначе бы не пришел на ток снова. Другие парни собираются купить гаджеты, скутеры и отдать деньги маме, в помощь семье. В среднем получают 750 рублей в день.

«На территории Матвеево-Курганского района проживает 1 647 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно при нашем содействии трудоустраивается примерно 563 подростка, что составляет почти 40 процентов от той цифры, что проживает на территории района», — комментирует директор Центра занятости населения Матвеево-Курганского района Марина Аксёнова.

Специалист говорит, что ни один из обратившихся в центр занятости без работы не остался. Труд подбирают и по силам, и по месту жительства — максимально близко к дому. А в Ростове в управлении Государственной службы занятости уверены, когда подростки трудятся, они не только зарабатывают деньги.

«Это также помогает сориентироваться с выбором будущей профессии и научатся жить в коллективе», — говорит начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости УГЗН Ростовской области Валерия Езерец.