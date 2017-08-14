В Воронеже из ветхих домов расселят 5,6 тыс человек к 2020 году

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Воронежа утвердила муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа» в новой редакции в пятницу, 11 августа. Согласно документу, до 2020 года из аварийного жилья переселят 2,2 тыс. семей (5,6 тыс человек). В городе ликвидируют 540,5 тыс. кв. м аварийного и построят 2,5 млн кв. м нового жилья.

Основные цели программы — комплексное решение проблемы сноса ветхого жилья в Воронеже, переселение жителей из аварийных в благоустроенные жилые помещения, создание условий для развития застроенных аварийными домами территорий, а также предоставление выплат на покупку жилья молодым семьям. Исходя из новой редакции программы, общий объем ее финансирования с 2014 по 2020 год составит более 4,7 млрд рублей. Власти планируют развитие 25 городских кварталов.

В 2017 году в финансирование программы вложат 548 млн рублей, в том числе 309,9 млн из бюджета города. Ранее городские власти планировали в 2017 году направить на реализацию программы 369 млн рублей. Средства также выделят из федерального бюджета (115 млн рублей), областного (539 млн рублей), внебюджетных источников (69 млн рублей). До конца 2017 года в городе снесут дома на улицах Ленинградская, Серова, Мостостроителей, Ленинский проспект, Порт-Артурская, Димитрова. В 2018 году программу профинансируют из бюджетов всех уровней на 349 млн рублей, в 2019-м — на 377 млн, в 2020-м — почти на 460 млн рублей.

До 2020 года новое жилье должны получить 149 молодых семей. По данным мэрии, проблема обеспечения жильем молодых семей много лет остается актуальной для Воронежа. Так, к 2014 году в Воронеже в улучшении жилищных условий нуждались 2,5 тыс. молодых семей, а за предыдущие восемь лет с помощью государственной и муниципальной поддержки их улучшили лишь 108. При этом молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки и, даже получив ипотеку, не всегда имеют возможность оплатить первоначальный взнос.

Контекст

Администрация Воронежа активизировала работу по расселению из аварийного жилья и сносу непригодных для проживания домов с 2008 года. Это стало возможным при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и правительства Воронежской области. За время действия муниципальных адресных программ в городе расселили 104 многоквартирных дома и снесли 73. Новые благоустроенные квартиры получили 1,2 тыс. семей (2,9 тыс. человек). Одной из приоритетных задач властей остается применение комплексного подхода к развитию территорий, на которых сосредоточен ветхий жилой фонд, с привлечением частных инвестиций.