В Нижнем Новгороде повысится плата за проезд в общественном транспорте

Источник: РИА "Новости"

— Тариф не повышался пять лет, — напомнил он. — С завтрашнего дня стоимость проезда в муниципальном транспорте составит 28 рублей (сейчас — 20, — прим. ред.), при расчете транспортной картой — 26. В качестве пилотного проекта вводятся два тарифа с бесплатными пересадками: в течение часа — 26 рублей, в течение 1,5 часа — 40 рублей. Нововведение может быть интересно тем, кто добирается на работу с пересадками, а также гостям города, это делается для повышения туристической привлекательности.

Кроме того, можно приобрести проездные на календарный месяц по количеству поездок: 16 обойдутся в 400 рублей, 30 можно купить за 700, 60 будут стоить 1350 и 90 — 2 тысячи рублей.

Что касается безлимитных проездных билетов, то их стоимость составит 1,4 тысячи рублей на автобус (для юрлиц — 1,8 тысячи, для студентов — 600 рублей, для учащихся — 500), во столько же обойдется проездной на метро и такую же сумму на трамвай и троллейбус. Проездной на все виды муниципального транспорта обойдется в 2300 рублей, в том числе и для юрлиц, для студентов — в 1150 рублей, для учащихся — 920.

Кстати, для тех, кто уже пользуется проездными на август, в этом месяце ничего не изменится. Пенсионеров изменения с проездными не коснутся — для них все останется по-прежнему.

По словам Сергея Миронова, при принятии решения о повышении платы за проезд городская администрация в первую очередь преследовала цель сохранить стоимость проезда для льготных категорий граждан.

— Частные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, поэтому они могут его пересматривать по своему усмотрению, — заключил первый заместитель главы администрации города. — Они могут повысить плату за проезд, например, и до 30 рублей, но не стоит забывать, что им нужно конкурировать.