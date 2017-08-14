Скандал с фонарными столбами в Екатеринбурге докатился до Москвы

Источник: УралИнформБюро

Депутат Госдумы РФ Данил Шилков направил обращение на имя министра строительства РФ Михаила Меня. Он требует разобраться в ситуации с фонарными столбами в екатеринбургских дворах, которые мэрия «повесила» на управляющие компании без их ведома.

Как рассказал «Уралинформбюро» парламентарий, инициатива муниципальных чиновников незаконна. В подтверждение он ссылается на отрицательное заключение специалистов регионального Департамента государственного и строительного надзора. Там сказано, что фонарные столбы не относятся к общедомовому имуществу.

Мэрия Екатеринбурга передала световые опоры в долевую собственность жильцов 1 июня 2017 года. Теперь горожане вместе со своими управляющими компаниями должны сами оплачивать освещение придомовой территории, а также заниматься обслуживанием и ремонтом сетей, большая часть которых находится в ужасном состоянии.

В мэрии утверждают, что фонарные столбы относятся к придомовой территории. А, согласно ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», дворовой участок со всеми расположенными на нем объектами переходит в общую долевую собственность жильцов автоматически, без каких-либо специальных актов.