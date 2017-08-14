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16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

На демонтаж незаконных объектов торговли в Казани потратят почти 8 миллионов рублей

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Динара Сиразеева). На демонтаж незаконных объектов потребительского рынка в Казани выделят почти 8 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Средства выделяются из городского бюджета. Демонтаж будет производится в рамках исполнения решения судов по поручениям службы судебных приставов.

Согласно опубликованному техническому заданию, планируется снести объекты потребительского рынка общей площадью 6539 куб. м. К ним относятся здания и строения, в которых осуществляются или осуществлялись услуги торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Сносу подлежат девять кирпичных объектов с фундаментом, а также пять объектов из металлоконструкций и сэндвич-панелей.

Оказание услуг по демонтажу будет осуществляться ежемесячно с момента заключения контракта по 30 ноября этого года.

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