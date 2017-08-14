1 300 гектаров новых виноградников появится в Краснодарском крае
Весной кубанские аграрии заложили свыше 400 гектаров новых виноградников, минимум 900 гектаров планируется заложить осенью.
Весной кубанские аграрии заложили свыше 400 гектаров новых виноградников, минимум 900 гектаров планируется заложить осенью.
Уборка урожая-2017 уже стартовала. Пионером стали виноградари Темрюкского района — здесь собирают ранние технические сорта винограда. Затем у сбору присоединятся Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский и Ейский районы.
«Общая площадь виноградников в Краснодарском крае в 2017 году составляет 25 000 гектаров, из них плодоносящие — 20 000 гектаров», — рассказали в отделе виноградарства минсельхоза Краснодарского края.
Выращиванием винограда в регионе сейчас занимаются 65 специализированных крупных и 147 фермерских хозяйств, которые производят 27 столовых и 70 технических сортов винограда.
«Кубань занимает первое место в России по производству натурального вина — 14,3 миллиона декалитров. И второе место по производству шампанского — 3,5 миллиона декалитров, уступаем только Ленинградской области», — уточнила
Кубанские вина экспортируют в Китай, Швецию, Казахстан, Латвию, Киргизию, Белоруссию, Израиль. Общий объем экспорта в прошлом году составил более 2,1 миллиона литров — тогда же в регионе собрали рекордный урожай винограда, который составил 46% от общероссийского объема.