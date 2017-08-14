1 300 гектаров новых виноградников появится в Краснодарском крае

Уборка урожая-2017 уже стартовала. Пионером стали виноградари Темрюкского района — здесь собирают ранние технические сорта винограда. Затем у сбору присоединятся Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский и Ейский районы.

«Общая площадь виноградников в Краснодарском крае в 2017 году составляет 25 000 гектаров, из них плодоносящие — 20 000 гектаров», — рассказали в отделе виноградарства минсельхоза Краснодарского края.

Выращиванием винограда в регионе сейчас занимаются 65 специализированных крупных и 147 фермерских хозяйств, которые производят 27 столовых и 70 технических сортов винограда.

«Кубань занимает первое место в России по производству натурального вина — 14,3 миллиона декалитров. И второе место по производству шампанского — 3,5 миллиона декалитров, уступаем только Ленинградской области», — уточнила пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Алёна Баскакова.