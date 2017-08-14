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17:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

1 300 гектаров новых виноградников появится в Краснодарском крае

Весной кубанские аграрии заложили свыше 400 гектаров новых виноградников, минимум 900 гектаров планируется заложить осенью.

Уборка урожая-2017 уже стартовала. Пионером стали виноградари Темрюкского района — здесь собирают ранние технические сорта винограда. Затем у сбору присоединятся Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский и Ейский районы.

«Общая площадь виноградников в Краснодарском крае в 2017 году составляет 25 000 гектаров, из них плодоносящие — 20 000 гектаров», — рассказали в отделе виноградарства минсельхоза Краснодарского края.

Выращиванием винограда в регионе сейчас занимаются 65 специализированных крупных и 147 фермерских хозяйств, которые производят 27 столовых и 70 технических сортов винограда.

«Кубань занимает первое место в России по производству натурального вина — 14,3 миллиона декалитров. И второе место по производству шампанского — 3,5 миллиона декалитров, уступаем только Ленинградской области», — уточнила пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Алёна Баскакова.

Кубанские вина экспортируют в Китай, Швецию, Казахстан, Латвию, Киргизию, Белоруссию, Израиль. Общий объем экспорта в прошлом году составил более 2,1 миллиона литров — тогда же в регионе собрали рекордный урожай винограда, который составил 46% от общероссийского объема.

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