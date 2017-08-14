Прокуратура проведет «горячую линию» по вопросу выплаты работникам «серой» заработной платы
17 августа волгоградцы смогут пожаловаться на работодателей, которые выплачивают зарплату в конверте.
17 августа волгоградцы смогут пожаловаться на работодателей, которые выплачивают зарплату в конверте.
Прокуратура Волгоградской области будет принимать звонки на «горячую линию» по телефону 31−04−10 с 10:00 до 12:45.
В числе проверяемых прокуратурой вопросов — выплата заработной платы ниже федерального и регионального минимального размеров оплаты труда, уклонение от оформления трудовых отношений с работниками, выплата заработной платы «в конвертах».
Полученная информация, в том числе от анонимных источников, будет использована при проведении надзорных проверок.