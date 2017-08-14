Кочанова поставила Минску задачу обеспечить заработную плату на уровне 700 долларов

«Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его», — подчеркнула глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова также обратила внимание на необходимость дошлифовать порядок в Минске. Она также акцентировала внимание местных властей, что по вопросу заработной платы столица должна быть примером для всех остальных регионов страны.