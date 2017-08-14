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16:33 (мск), источник: Ежедневник.by

Кочанова поставила Минску задачу обеспечить заработную плату на уровне 700 долларов

Глава администрации президента Наталья Кочанова завила, что Минску поставлена задача до конца года обеспечить среднюю зарплату в 1385 рублей (около 700 долларов).

Источник: Ежедневник.by

«Надо не только выйти в декабре на этот параметр, но и удержать его», — подчеркнула глава Администрации Президента.

Наталья Кочанова также обратила внимание на необходимость дошлифовать порядок в Минске. Она также акцентировала внимание местных властей, что по вопросу заработной платы столица должна быть примером для всех остальных регионов страны.

«Поставлена задача — выполняйте, доводите до логического завершения», — велела Наталья Кочанова.

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