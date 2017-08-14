В Омской области обследуют «пятитысячники»

Омские предприниматели будут платить налог на имущество по-новому, правда, не все и не скоро. Анализ региональной практики показал, что сейчас свыше 60 субъектов РФ приняли региональные законы о переходе к новому расчёту налоговый начислений на имущество юридических лиц, который учитывает кадастровую стоимость недвижимости. В этих субъектах различен подход к определению перечня таковых объектов, например, варьируются требования к минимальной площади — от тысячи до 10 000 кв.м. В Омской области за основу взяли «пятитысячники».

До 1 декабря 2017 года региональное министерство имущественных отношений должно сформировать перечень таких объектов. Сейчас идёт активная работа по обследованию зданий и помещений, у которых в технической документации отсутствуют сведения о целевом назначении имущества. Это необходимо знать, потому как, согласно закону, который вступит в силу с 2018 года, владельцы торговых, офисных, административно-деловых зданий, помещений бытового обслуживания и общепита, будут платить налог на имущество в размере 1% от кадастровой стоимости. Обследования продляться до 5 сентября.

«На кадастровом учёте на территории Омской области состоит более 1 млн 200 объектов капитального строительства, из них критериям законодательства по площади соответствуют более 800 объектов, — рассказывает первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области Иван Штейнборм. — 431 объект уже включён в перечень, 387 зданий и помещений предстоит обследовать и установить вид их фактического использования».