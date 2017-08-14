В Омской области обследуют «пятитысячники»
Минимущество формирует списки объектов коммерческой недвижимости площадью свыше 5 тысяч кв.м.
Минимущество формирует списки объектов коммерческой недвижимости площадью свыше 5 тысяч кв.м.
Омские предприниматели будут платить налог на имущество
До 1 декабря 2017 года региональное министерство имущественных отношений должно сформировать перечень таких объектов. Сейчас идёт активная работа по обследованию зданий и помещений, у которых в технической документации отсутствуют сведения о целевом назначении имущества. Это необходимо знать, потому как, согласно закону, который вступит в силу с 2018 года, владельцы торговых, офисных,
«На кадастровом учёте на территории Омской области состоит более 1 млн 200 объектов капитального строительства, из них критериям законодательства по площади соответствуют более 800 объектов, — рассказывает первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области Иван Штейнборм. — 431 объект уже включён в перечень, 387 зданий и помещений предстоит обследовать и установить вид их фактического использования».
По результатам работы на объекте информация будет размещена на официальном сайте ведомства, в отношении каждого обследованного объекта будет принято решение о включении или не включении его в перечень. Обжалось решение также можно будет, для этого установлен регламент — в течение 30 рабочих дней. В Минимущества подчёркивают, что это не проверки, а обследования и просят предпринимателей отнестись с пониманием к специалистам. На все вопросы готовы ответить по телефона горячей линии 24−81−59, 24−55−69.