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17:56 (мск), источник: РИАЦ

Администрацию Волжского обязали расплатиться с подрядчиком за выполненные работы

В Волгоградской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность в сумме более 8 млн рублей перед строительной фирмой за оказанные услуги в рамках муниципального контракта.

Источник: РИАЦ

По итогам проверки, оказалось, в ноябре 2016 года управлением капитального строительства администрации Волжского с одной из строительных фирм заключен муниципальный контракт на обустройство местной автомобильной дороги по ул. Карбышева на сумму более 21 млн рублей.

В апреле 2017 года коммерческой организацией работы по данному контракту выполнены в полном объеме, однако оплата исполнителю произведена частично, задолженность на момент проверки составила более 8 млн рублей.

В этой связи прокуратура Волжского в адрес главы муниципального образования внесла представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к погашению имеющейся задолженности. В настоящее время денежные средства за выполненные работы по строительству дороги указанной организации выплачены в полном объеме.

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