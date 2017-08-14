Администрацию Волжского обязали расплатиться с подрядчиком за выполненные работы

Источник: РИАЦ

По итогам проверки, оказалось, в ноябре 2016 года управлением капитального строительства администрации Волжского с одной из строительных фирм заключен муниципальный контракт на обустройство местной автомобильной дороги по ул. Карбышева на сумму более 21 млн рублей.

В апреле 2017 года коммерческой организацией работы по данному контракту выполнены в полном объеме, однако оплата исполнителю произведена частично, задолженность на момент проверки составила более 8 млн рублей.