В Краснодаре на ремонт школ выделили 370 млн рублей
Практически все образовательные учреждения города обещают подготовить к 1 сентября.
Практически все образовательные учреждения города обещают подготовить к 1 сентября.
Краснодар. 14 авг. — Новая Кубань. В краевой столице ремонтируют фасады, кровли, спортивные залы и пищеблоки школ и детских садов. О ходе работ говорили на аппаратном совещании в администрации Краснодара.
Как сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов, на ремонт образовательных учреждений было выделено 370 млн рублей из всех уровней бюджета. По словам чиновника, работы идут по графику.
— В части капитального ремонта зданий 56 объектов уже завершены, в 24 работы подходят к концу. До начала нового учебного года ремонтные работы в подавляющем большинстве учебных заведений будут завершены. Все школы города будут готовы принять учеников, — заявил Некрасов.
Он добавил, что после 1 сентября ремонт продолжится в двух учебных заведениях Краснодара. В 6-й школе эта мера вынужденная — здесь сменился подрядчик работ,