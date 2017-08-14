В Краснодаре на ремонт школ выделили 370 млн рублей

— В части капитального ремонта зданий 56 объектов уже завершены, в 24 работы подходят к концу. До начала нового учебного года ремонтные работы в подавляющем большинстве учебных заведений будут завершены. Все школы города будут готовы принять учеников, — заявил Некрасов.

Он добавил, что после 1 сентября ремонт продолжится в двух учебных заведениях Краснодара. В 6-й школе эта мера вынужденная — здесь сменился подрядчик работ, из-за чего ремонт спортивного зала продлится до ноября. Как заверил директор департамента образования, этот факт не повлияет на учебный процесс: в первые месяцы осени ребята будут заниматься физической культурой на открытых спортплощадках. Также после начала нового учебного года продолжатся работы по ремонту кровли в 16-й школе, но они будут проводиться поэтапно и не помешают учебе.