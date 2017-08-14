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17:28 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградские огурцы пользуются особым спросом на российском рынке

Фермеры региона продолжают собирать урожай овощей. В этом году благодаря теплой весне хороший урожай у многих культур. Но важно не только вырастить, но и продать. И в этом российским овощеводам помогают санкции. Например, огурцы в течение последних трех лет пользуются у покупателей со всей страны особым спросом.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Без малого 2 месяца с 15 июня на этом поле идут каждодневные активные работы. В день удается собирать по 20−25 тонн урожая огурцов. Уже совсем скоро здесь работы закончатся, и фермеры перейдут к сборке лука, причем весь урожай до того, как он собран, не залеживается — на него есть устойчивые заказы и спрос.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Соловьев выращиванием огурцов занимается уже много лет. Признается, в разные годы реализация хромала, хотя урожай стабильный всегда. В последние годы спрос на огурцы заметно вырос.

Александр Соловьев, глава КФХ: «Один из овощей, который начал спросом пользоваться после 2014 года. После введения санкций, даже не из-за санкций, а из-за того, что доллар взлетел. Потому что огурца очень много выращивается в Индии, в Венгрии, а там он как стоил полтора доллара килограмм, так и остался стоить. И при сегодняшнем долларе его просто совсем не завозят ниоткуда, и поэтому площади посева российского огурца сейчас увеличиваются очень сильно».

Весь урожай, даже еще несобранный, уже реализован. Каждый день прямо с поля отгружают полную фуру. Закупают перерабатывающие предприятия, как местные, так и из других регионов страны. Но покупатели хотят еще. Звонки каждые 5 минут.

Рядом с огурцами — лук. В этом году из-за обильных дождей весной он немного запаздывает. Но зато качество хорошее, говорит Александр Соловьев.

Выращивание овощей, признается фермер, лотерея. В один сезон можно получить хорошую прибыль, а в другой и прогореть. И здесь как нельзя кстати господдержка.

Александр Соловьев, глава КФХ: «В 2014 году Андрей Иванович объявил, что будем 50% субсидировать, а в 2015 году резко поменял и субсидировал нам 70%. Вот у меня дождевалки — все я получил. Вложил 25 миллионов, 16 получил в обратную потом. Мне это очень сильно помогло».

Чтобы не потерять покупателей, отмечает фермер, важно поддерживать качество. Лишних удобрений здесь не добавляют. Законы торговли строгие: забракует партию покупатель — больше товар не купит. Азам ведения грамотного бизнеса глава КФХ учит и своих детей, подрастает смена. Младший сын учится на агронома и связывает будущее только с семейным хозяйством.

Павел Соловьев, студент ВолГАУ, сын главы КФХ: «Мне, конечно, оно нравится. Потому что у нас все развивается, каждый год что-то новое, технологии. Помогать отцу дальше. Думать о новых технологиях переработки, выращивания, может, взять новые культуры начинать здесь выращивать».

А еще один немаловажный фактор успеха — это, конечно, любовь к своему делу и полная ему отдача. Тогда и результат будет.

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