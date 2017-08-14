Заполнение отопительных систем водой в Нижнем Новгороде планируется начать с 15 августа

Источник: НТА-Приволжье

Как заявил по итогам оперативного совещания 14 августа глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, отставание от графика при подготовке к отопительному сезону ликвидировано.

«Все работы ведутся в соответствии с графиком, даже достигнуто небольшое опережение. “Теплоэнерго” завершает работы по ремонту коммуникаций, также сдает свои котельные. Есть вопросы к ТСЖ, они у нас всегда готовятся чуть позже. Тем не менее главам администраций районов, приглашая представителей ТСЖ, поручил активизировать эту работу», — сообщил он.

Согласно информации, на сегодняшний день внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в 6,671 тыс. жилых домах, что составляет 87%. Паспорта готовности получили 5,58 тыс. домов (57%). Отмечается, что в целом подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду завершена на 73%, что превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Капитальный ремонт тепловых сетей ресурсоснабжающими организациями выполнен на 71,4%. Испытания на прочность и плотность прошли 90,8% тепловых сетей, что также превысило показатели 2016 года. Подготовка центральных тепловых пунктов выполнена на 47,6%.15 августа ОАО «Теплоэнерго» планирует начать работы по заполнению систем водой.

Напомним, с 15 сентября в городе планируется начать первые топки.