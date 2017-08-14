Россияне стали более тщательно вести семейный бюджет

Источник: РИА "Новости"

В 2016 году наблюдалась позитивная динамика как в объективных, так и в субъективных показателях финансовой грамотности. Сегодня НАФИ отмечает снижение уровня своей финансовой грамотности по оценке россиян, хотя ряд объективных показателей грамотного финансового поведения показывают положительные изменения.

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В прошлом году хорошие или отличные оценки своей финансовой грамотности давали 24% россиян, сегодня — не более 12%. В то же время доля тех, кто полагает, что знаний и навыков нет или они неудовлетворительные, выросла с 25% до 38%. Число средних оценок осталось на прежнем уровне (50%).

Выше всего (на «4» и «5») свою финграмотность оценивают опрошенные 24−35 лет (18%), а также те, кто имеет высшее образование (20%). Низкие оценки («1» и «2») чаще указывают россияне старше 55 лет (49%), не имеющие высшего образования (44%).

Несмотря на снижение субъективных оценок своей финансовой грамотности, объективно финансовое поведение россиян показывает положительные изменения.

С 2015 года постепенно растет доля семей, в которых ведется учет доходов и расходов (20% в 2015, 25% — в 2016 и 42% — в 2017 году).

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Также снижается число тех, кто не ведет учет, но знает, сколько было денег потрачено и сколько поступило (56% в 2016 и 41% в 2017 году). Доля тех, кто фиксирует и не знает суммы поступлений и трат, остается прежней (14%). Стоит отметить, что женщины более склонны вести семейный бюджет, нежели мужчины (47% против 36% соответственно).