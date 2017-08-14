В Воронеже десятки тысяч горожан получили повышенные счета за воду от «РВК-Воронеж»

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 14 августа, стало известно, что около 22 тысяч воронежцев получили в этом месяце повышенные счета за воду. Возмущенные горожане начали массово штурмовать управляющие компании.

Но оказалось, что тысячи горожан не заметили на платежках данные о том, что истекает срок действия их счетчиков. Считается, что через несколько лет счетчик может неправильно учитывать ресурс (это 4 года для горячей воды и 6 лет для холодной воды). Приборы нужно было поверить, но люди об этом забыли. Поэтому десяткам тысяч воронежцев «РВК-Воронеж» выставил счета «по-среднему». А норматив — 10 «кубов» на человека. Цифры в платежках получились очень большими.

Горожане сейчас массово обращаются в управляющие компании, куда они передавали данные своих счетчиков. Но эти начисления им произвел «РВК-Воронеж».

В УК «Советского района», куда обращается сейчас множество местных жителей, рассказали, что по заказу водоканала они размещали в мае и июле объявления об истечении срока счетчиков. По данным Единой процессинг-сервисной системы ЖКХ Воронежской области, таких квитанций в городе выпустили больше 30 тысяч.

Горожанам давали 3 месяца на поверку. Но поверили счетчики лишь 8000 горожан, остальные 22 тысячи жителей получили платежки с расчетами по нормативу.

Теперь людям нужно обращаться в ООО «РВК-Воронеж» по телефонам: (4732) 206−77−07 (доб.1220, 1239, 1265, 1221).

«Чтобы поверить прибор учёта, абонентам необходимо оформить заявку в ООО “РВК-Воронеж” или в организациях-партнерах водоканала — ООО “Ресурс-контроль” и ООО “Протект”, уполномоченных проводить поверку, — сообщают в водоканале. — Свидетельство о поверке индивидуального прибора потребитель должен предоставить в ООО “РВК-Воронеж”, чтобы его ввели в эксплуатацию».

После поверки или замены счетчика воронежцы должны будут предоставить акт и паспорт на ранее или вновь установленный счетчик в бухгалтерию, расположенную по следующим адресам:

Воронеж, Московский проспект, д. 116 А (2 этаж);.

Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 91;.

Воронеж, Ленинский проспект, д. 160;.

Воронеж, ул. Циолковского, д. 8;.