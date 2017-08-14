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19:47 (мск), источник: Российская газета

Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета

Шубы и другую зимнюю одежду оставят в списке вещей для бесплатного проноса на борт, обещают в Минтрансе. Хотя в первой редакции проекта Федеральных авиационных правил, который разработало ведомство, в списке верхней одежды не было.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом на «горячей линии» в «Российской газете» сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.

В России, в отличие от Европы, где довольно популярны безбагажные авиабилеты, много климатических зон. И если пассажир летит из Сочи в Якутск, то уже в сентябре-октябре ему придется с собой брать зимнюю верхнюю одежду. Но в Сочи в сентябре не будешь заходить на борт в шубе. Если не отредактировать проект правил по проносу ручной клади и багажа, то у авиакомпаний может возникнуть право брать дополнительную плату за зимнюю одежду как за перевес.

Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают.
Светлана Петрова
Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта
Новые правила перевозки багажа привели авиапассажиров в замешательство
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Иван Орлов
Спасибо, кормилец, век не забуду..
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