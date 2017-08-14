Минтранс разрешил бесплатно брать шубы на борт самолета

В России, в отличие от Европы, где довольно популярны безбагажные авиабилеты, много климатических зон. И если пассажир летит из Сочи в Якутск, то уже в сентябре-октябре ему придется с собой брать зимнюю верхнюю одежду. Но в Сочи в сентябре не будешь заходить на борт в шубе. Если не отредактировать проект правил по проносу ручной клади и багажа, то у авиакомпаний может возникнуть право брать дополнительную плату за зимнюю одежду как за перевес.