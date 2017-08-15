Элитный алкоголь направили в прокуратуру

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как рассказал «Ъ» адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Бориса Коревского, СКР, завершивший расследование уголовного дела в июне нынешнего года («Ъ» писал об этом 20 июня), направил его в Генпрокуратуру РФ. Фигурантам уголовного дела Дмитрию Михальченко, Борису Коревскому, гендиректору Юго-Восточной компании Илье Пичко и совладельцу компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому, которые были задержаны весной прошлого года, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции организованной группой).

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По версии следствия, организатором этой группы выступил Дмитрий Михальченко. Обвиняемые, говорится в деле, начиная с 2015 года нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, при этом стоимость бутылки могла доходить до 50 тыс. руб. Декларировалась ввозимая продукция как дешевый строительный герметик.

В ходе расследования Анатолий Киндзерский заключил досудебное соглашение, дав показания против предполагаемых подельников и признав себя виновным в инкриминируемом ему деянии. Господа Михальченко и Коревский, наоборот, отрицали свою вину. Ранее СМИ сообщали, что оба фигуранта частично признали вину, однако адвокаты обвиняемых Кирилл Яшенков и Игорь Решетников не подтвердили эту информацию.

Дело Анатолия Киндзерского в связи с заключением им сделки со следствием было выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение по существу в Кингисеппский горсуд Ленинградской области, который 2 августа (см. «Ъ» от 3 августа) рассмотрел его в особом порядке.

Процесс занял один день и проходил в закрытом режиме, поскольку в адрес подсудимого со стороны других обвиняемых поступали угрозы, и коммерсант опасался за жизнь и здоровье себя и своих близких.

Поэтому еще в декабре 2016 года он был взят под госзащиту. Между тем защитники Дмитрия Михальченко и Бориса Коревского отрицали какое-либо воздействие со стороны своих клиентов на совладельца «Контрейл Логистик Северо-Запад».

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В итоге Кингисеппский суд, признав Анатолия Киндзерского виновным, приговорил его к пяти годам условного лишения свободы со штрафом в размере 1,6 млн руб.

Обвинение остальных фигурантов фактически идентично обвинению Анатолия Киндзерского за одним исключением. Следствие вменило Борису Коревскому мошенничество (ст. 159 УК РФ): он якобы получил от Анатолия Киндзерского $40 тыс., предназначенных для разрешения проблемы с задержанной таможней в начале 2016 года партией алкоголя. Впрочем, адвокат Игорь Решетников заявил «Ъ», что его подзащитный отрицает даже саму возможность такого события.

В переданном СКР в Генпрокуратуру РФ уголовном деле на данный момент, по информации «Ъ», новых статей обвинения не появилось. Вместе с тем в начале июля некоторые СМИ сообщали о том, что якобы Дмитрию Михальченко могут предъявить обвинение в создании организованного преступного сообщества.

Сейчас, как пояснил «Ъ» господин Решетников, поскольку фигуранты дела содержатся под арестом, у надзорного ведомства есть десять дней для принятия решения: либо утвердить обвинительное заключение и передать его в суд, либо вернуть его следствию для устранения нарушений, если таковые в материалах расследования Генпрокуратура РФ обнаружит.

Получить комментарий у адвоката петербургского миллиардера Кирилла Яшенкова «Ъ» не удалось. Адвокат Игорь Решетников заявил «Ъ», что рассчитывает в ближайшее время на начало судебного процесса: «Мы намерены предоставить суду собранные защитой доказательства, которые подтверждают полную невиновность Бориса Борисовича (Коревский.— “Ъ”)».