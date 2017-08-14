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21:12 (мск), источник: БЕЛТА

«Белэнерго» предупреждает потребителей о случаях мошенничества

В последнее время появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей.

Источник: Reuters

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белэнерго» предупреждает потребителей о случаях мошенничества. Соответствующая информация размещена на официальном сайте государственного производственного объединения, сообщает БЕЛТА.

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В последнее время появились случаи обмана граждан мошенниками, представляющимися работниками энергосбыта и электросетей. Мошенники, прикрываясь репутацией энергоснабжающих организаций («Минскэнерго», «Гомельэнерго», «Витебскэнерго» и т. д.), навязывают гражданам оказание различных услуг: замеры напряжения в электрической сети, проверку правильности работы счетчика, замену автоматических выключателей. После якобы бесплатного осмотра они предлагают заключить договор на оказание платных услуг.

«В целях исключения случаев обмана призываем потребителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Обращаем внимание, что все без исключения сотрудники филиалов “Энергосбыт” при посещении потребителей электрической энергии в обязательном порядке должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе удостоверение сотрудника филиала. Документ должен содержать следующую информацию: номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью вышеуказанного филиала. Сотрудники филиалов “Энергосбыт” не предлагают заключить договор на месте на оказание услуг», — говорится в сообщении.

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