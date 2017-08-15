«Храброво» перевел все международные рейсы в новый терминал

«Таким образом, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров переведена на новые площади пассажирского терминала, — отметили в пресс-службе. — С этого времени все вылетающие за рубеж пассажиры будут проходить предполетный досмотр, а также пограничный и таможенный контроль в новом терминале. В секторе вылета Международных воздушных линий оборудован пункт пропуска через государственную границу РФ и зона таможенного контроля».