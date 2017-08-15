«Храброво» перевел все международные рейсы в новый терминал
С воскресенья всех вылетающих зарубежными рейсами пассажиров начали обслуживать в новом терминале «Храброво». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
С воскресенья всех вылетающих зарубежными рейсами пассажиров начали обслуживать в новом терминале «Храброво». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
«Таким образом, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров переведена на новые площади пассажирского терминала, — отметили в
Первые рейсы международные рейсы из нового терминала были отправлены в воскресенье в Витебск, Ташкент, Анталию и Ираклион.