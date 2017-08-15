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09:22 (мск), источник: Новый Калининград

«Храброво» перевел все международные рейсы в новый терминал

С воскресенья всех вылетающих зарубежными рейсами пассажиров начали обслуживать в новом терминале «Храброво». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: Новый Калининград

«Таким образом, вся операционная деятельность по обслуживанию пассажиров переведена на новые площади пассажирского терминала, — отметили в пресс-службе. — С этого времени все вылетающие за рубеж пассажиры будут проходить предполетный досмотр, а также пограничный и таможенный контроль в новом терминале. В секторе вылета Международных воздушных линий оборудован пункт пропуска через государственную границу РФ и зона таможенного контроля».

Первые рейсы международные рейсы из нового терминала были отправлены в воскресенье в Витебск, Ташкент, Анталию и Ираклион.

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