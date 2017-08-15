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02:50 (мск), источник: Известия

Российские атомные субмарины исчезнут с радаров противника

«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс"-насосами нового поколения.

Источник: РИА "Новости"

Новейшие российские атомные подводные лодки проекта 995 типа «Борей-А» и 885 «Ясень-М» превратятся в «черные дыры» для субмарин, противолодочных кораблей и самолетов противника.

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Эти уникальные возможности субмарины получили благодаря новейшим бесшумным герметичным насосам отечественного производства. Ранее все советские и российские лодки оснащались продукцией молдавского научно-технического центра «Гидротехника».

В конструкции каждой лодки десятки насосов. Фактически это сердце и кровеносная система АПЛ. Они обеспечивают циркуляцию жидкости в реакторе, всплытие и погружение, наполнение водой торпедных аппаратов перед выстрелом, охлаждение систем и оборудования субмарин. Но шум от их работы — главный демаскирующий признак атомной подводной лодки. Именно его и слышат гидроакустические станции противника.

Уникальные российские насосы разработаны и серийно выпускаются предприятием «Лопастные гидравлические машины» (ЛГМ). Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, новые бессальниковые герметичные электронасосы прошли полный цикл испытаний и включены в технические проекты строящихся и перспективных атомных подводных кораблей ВМФ.

В ЛГМ подтвердили, что работы по насосам завершены, их поставка заказчику началась.

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— Изделия и производственная линия полностью созданы за счет предприятия, — рассказал «Известиям» исполнительный директор ЛГМ Роман Пыхтин. — Все насосы отвечают 4-й категории требований к виброгидравлической технике. Это высшая категория продукции. В мире такие вещи производит всего несколько фирм. Их характеристики считаются сверхсекретными, так как именно они определяют физический портрет каждой конкретной подводной лодки. Зная эти параметры, ее можно легко обнаружить на фоне естественных шумов океана.

НТЦ «Гидротехника» (Кишинёв) с 1962 года поставлял насосные системы для советского и российского Военно-морского флота. До последнего времени молдавская продукция закупалась для всех строящихся кораблей российского ВМФ. Насосы ЛГМ — полностью российская продукция. Они имеют простую конструкцию, небольшие габариты и улучшенные показатели по виброшумоизоляции. Работающий на полную мощность насос способен удержать на своей крышке стоящую ребром пятирублевую монету.

Эксперт по военно-морским вооружениям Владимир Щербаков рассказал «Известиям», что снижение шумности систем и механизмов АПЛ — одна из самых серьезных проблем.

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— На шумность подводной лодки влияет множество факторов, — рассказал Владимир Щербаков. — Прежде всего это работа главной энергетической установки: атомного реактора, насосов, дизелей, валов, винтов или водометов. В случае с винтами и водометами снижение шумности достигается за счет совершенствования их схем. Снизить заметность работающего дизеля или вспомогательных механизмов можно за счет подвесных систем и резиновых матов, на которые они устанавливаются. С работой реактора сложней, его на виброплатформу не поставишь, ковриками не обложишь. Поэтому добиться снижения шумности можно, совершенствуя работу обеспечивающих его насосов. Шум непрерывно циркулирующей жидкости — самый громкий на АПЛ.

В настоящее время в интересах ВМФ строятся атомные подводные лодки «Борей-А» (5 штук) и «Ясень-М» (6 штук) по новым проектам. Их особенность — использование только отечественного оборудования. В перспективе будут заложены модульные корабли 5-го поколения типа «Хаски», на которых также должны стоять системы и механизмы исключительно российского производства.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Анатолий Лысенко-Шариков
А когда мы исчезнем?
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