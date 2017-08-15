В неподобающих условиях содержат свиней на ферме в Приморье
На животноводческой ферме грубо нарушены нормы содержания свиней, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
На животноводческой ферме грубо нарушены нормы содержания свиней, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Как отмечают специалисты, территория фермы загромождена строительным мусором, ржавым железом, отсутствуют дезковрик на входе в помещение фермы и навозохранилище. Дошло до того, что на ферме навоз складируется в загоне для животных.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, вынесено предписание об устранении нарушений.
Напомним, что животноводческие хозяйства Уссурийска ООО «Примагросервис» и ИП ГК (Ф)К «Ким Е. В.» обследовали специалисты Уссурийской ветеринарной станции. Все свиньи подвергаются клиническому предубойному осмотру.
Екатерина Брязгунова.