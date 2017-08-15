В неподобающих условиях содержат свиней на ферме в Приморье

На животноводческой ферме грубо нарушены нормы содержания свиней, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской. Инцидент произошел на одной из ферм в районе города Уссурийска.