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03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

В неподобающих условиях содержат свиней на ферме в Приморье

На животноводческой ферме грубо нарушены нормы содержания свиней, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской. Инцидент произошел на одной из ферм в районе города Уссурийска.

Источник: ДЕЙТА

Как отмечают специалисты, территория фермы загромождена строительным мусором, ржавым железом, отсутствуют дезковрик на входе в помещение фермы и навозохранилище. Дошло до того, что на ферме навоз складируется в загоне для животных.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, вынесено предписание об устранении нарушений.

Напомним, что животноводческие хозяйства Уссурийска ООО «Примагросервис» и ИП ГК (Ф)К «Ким Е. В.» обследовали специалисты Уссурийской ветеринарной станции. Все свиньи подвергаются клиническому предубойному осмотру.

Екатерина Брязгунова.

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