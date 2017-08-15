В ТОР «Хабаровск» инвестор готов построить завод чистящих средств

Источник: Reuters

В корпорацию развития Дальнего Востока от инвесторов территорий опережающего развития поступило три новых заявки с общим объёмом капиталовложений на сумму 207 миллионов рублей. Собственные инвестиции потенциальные резиденты планируют направить на реализацию проектов в области экологии в ТОР «Хабаровск».

На территории опережающего развития инвесторы планируют построить завод для производства современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. По расчётам ООО «Профидез-ДВ», на это потребуется 120 миллионов рублей.

Также в ТОР «Хабаровск» потенциальный резидент намерен запустить экструзионную переработку биологических отходов. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами тепловой обработки сырья и позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды. Применять технологию при производстве кормов планирует индивидуальный предприниматель Анастасия Саватеева. Проект оценивают на сумму 23,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, новые проекты ориентированы и на ТОР «Комсомольск». Там инвестор планирует создать завод по производству твердосплавного инструмента новых поколений для авиационно-космических материалов и организовать производство топливных гранул.