В ТОР «Хабаровск» инвестор готов построить завод чистящих средств
На реализацию проекта потребуется 120 миллионов рублей.
На реализацию проекта потребуется 120 миллионов рублей.
В корпорацию развития Дальнего Востока от инвесторов территорий опережающего развития поступило три новых заявки с общим объёмом капиталовложений на сумму 207 миллионов рублей. Собственные инвестиции потенциальные резиденты планируют направить на реализацию проектов в области экологии в ТОР «Хабаровск».
На территории опережающего развития инвесторы планируют построить завод для производства современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. По расчётам ООО «Профидез-ДВ», на это потребуется 120 миллионов рублей.
Также в ТОР «Хабаровск» потенциальный резидент намерен запустить экструзионную переработку биологических отходов. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами тепловой обработки сырья и позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды. Применять технологию при производстве кормов планирует индивидуальный предприниматель Анастасия Саватеева. Проект оценивают на сумму 23,5 миллиона рублей.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что недавно резидентом ТОР «Хабаровск» стала компания «Айпитон». Она готова вложить 23 миллиона рублей в организацию производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчётности, управления складом, транспортом и производством. На ТОР «Комсомольск» компания «Флагман» реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного