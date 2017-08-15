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03:16 (мск), источник: Восток Медиа

В ТОР «Хабаровск» инвестор готов построить завод чистящих средств

На реализацию проекта потребуется 120 миллионов рублей.

Источник: Reuters

В корпорацию развития Дальнего Востока от инвесторов территорий опережающего развития поступило три новых заявки с общим объёмом капиталовложений на сумму 207 миллионов рублей. Собственные инвестиции потенциальные резиденты планируют направить на реализацию проектов в области экологии в ТОР «Хабаровск».

На территории опережающего развития инвесторы планируют построить завод для производства современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. По расчётам ООО «Профидез-ДВ», на это потребуется 120 миллионов рублей.

Также в ТОР «Хабаровск» потенциальный резидент намерен запустить экструзионную переработку биологических отходов. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами тепловой обработки сырья и позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды. Применять технологию при производстве кормов планирует индивидуальный предприниматель Анастасия Саватеева. Проект оценивают на сумму 23,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, новые проекты ориентированы и на ТОР «Комсомольск». Там инвестор планирует создать завод по производству твердосплавного инструмента новых поколений для авиационно-космических материалов и организовать производство топливных гранул.

РИА «Восток-Медиа» писало, что недавно резидентом ТОР «Хабаровск» стала компания «Айпитон». Она готова вложить 23 миллиона рублей в организацию производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, финансовой и бухгалтерской отчётности, управления складом, транспортом и производством. На ТОР «Комсомольск» компания «Флагман» реализует вторую очередь по модернизации круглогодичного горно-лыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Ещё в прошлом году глава этой фирмы заявлял о готовности вложить в ГЛК до 800 миллионов рублей собственных денег и попросил ещё 1,1 миллиард из краевого бюджета.

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