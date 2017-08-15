Программа переселения из бараков приостанавливается, но не сворачивается

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершается федеральная программа переселения из ветхого жилья. Последние шесть домов будут сданы в сентябре в Николаевске-на-Амуре.



Всего с 2011 года в рамках этой программы в крае построено 46 малоэтажных жилых домов, куплено 83 квартиры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Три тысячи человек получили современное комфортное жилье. Чтобы расселить их из бараков, потрачено 2,3 млрд рублей.

Что будет дальше? На что надеяться людям, которые ютятся в домах, не пригодных для проживания.

— Программа будет приостановлена, но не закрыта, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Анжела Миронова. — В дальнейшем она продолжится в несколько измененном виде. Остается Фонд реформирования ЖКХ, который брал на себя основную часть финансовых затрат. Сейчас федеральное правительство разрабатывает новые механизмы новой программы — сроки, порядок отнесения жилья к категории ветхого, его критерии. Как только эта работа будет завершена, станет понятно, что надо делать в крае, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Скорее всего, новая программа заработает с 2019 года. Сейчас аварийными в регионе признаны 228 домов. И в основном они в Хабаровске. В районах часто дома, по всем признакам аварийные, не признаются таковыми. Как только дом официально отнесен к аварийному жилью, людей надо немедленно расселить.