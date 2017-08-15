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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Программа переселения из бараков приостанавливается, но не сворачивается

Сейчас аварийными в Хабаровском крае признаны 228 домов.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершается федеральная программа переселения из ветхого жилья. Последние шесть домов будут сданы в сентябре в Николаевске-на-Амуре.

Всего с 2011 года в рамках этой программы в крае построено 46 малоэтажных жилых домов, куплено 83 квартиры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Три тысячи человек получили современное комфортное жилье. Чтобы расселить их из бараков, потрачено 2,3 млрд рублей.

Что будет дальше? На что надеяться людям, которые ютятся в домах, не пригодных для проживания.

 — Программа будет приостановлена, но не закрыта, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Анжела Миронова. — В дальнейшем она продолжится в несколько измененном виде. Остается Фонд реформирования ЖКХ, который брал на себя основную часть финансовых затрат. Сейчас федеральное правительство разрабатывает новые механизмы новой программы — сроки, порядок отнесения жилья к категории ветхого, его критерии. Как только эта работа будет завершена, станет понятно, что надо делать в крае, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Скорее всего, новая программа заработает с 2019 года. Сейчас аварийными в регионе признаны 228 домов. И в основном они в Хабаровске. В районах часто дома, по всем признакам аварийные, не признаются таковыми. Как только дом официально отнесен к аварийному жилью, людей надо немедленно расселить.

 — Но надо помнить, что процедура признания домов аварийными носит заявительный характер, — рассказывает Анжела Миронова. — То есть, жильцы — собственники они или живут по договору социального найма, должны сами обратиться в муниципальную комиссию, которая и выдаст им заключение на предмет дальнейшей судьбы дома. Причем, если раньше основным критерием признания дома ветхим был износ более 70%, то теперь эксперты оценивают дом с точки зрения его безопасности. Вариантов тут может быть только два: либо дом подлежит реконструкции, либо он должен быть снесен. Понятно, что муниципалитеты осторожничают. Ведь участие в программе предполагает софинансирование. Денег у местной власти, как правило, нет. Но это совсем не большие деньги по сравнению с расходами, которые они могут понести, если уже суд признает дом аварийным и обяжет местную власть расселить людей. Вот тогда муниципалитет за свой счет будет обязан предоставить жилье людям. Причем, отсутствие средств не освобождает его от необходимости выполнить решение суда.

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