Крупную партию жира лягушек задержали уссурийские таможенники

Таможенники поста МАПП Пограничный вновь обнаружили незадекларированные дериваты животных.

Гражданин КНР, выезжающий из России на родину, при проведении таможенного контроля заявил, что товары, подлежащие таможенному декларированию, он не перемещает. Ничего запрещенного и ограниченного к вывозу из Российской Федерации, по словам мужчины, он при себе не имел. Далее в ходе таможенного досмотра багажа гражданина таможенники обнаружили 8 контейнеров, в которых находилось 6.2 кг жира лягушки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Антонину Лочилову.

Как утверждает правонарушитель, товар ему передал незнакомец, который пообещал денежное вознаграждение по прибытии в Китай. О том, что жир лягушки необходимо декларировать, житель поднебесной не знал.

Товар направлен на экспертизу. В отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров в установленной форме.