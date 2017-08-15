Около 7 км трассы Р-255 «Сибирь» оборудуют новым освещением
Начальная цена контракта — 145,6 млн рублей.
Начальная цена контракта — 145,6 млн рублей.
«Байкалавтодор» объявил аукцион по поиску подрядчика по обустройству искусственного электроосвещения на участке трассы Р-255 «Сибирь». Документация опубликована на портале госзакупок.
Заявки принимаются до 24 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 145,6 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ.
Работы необходимо выполнить до 31 октября 2018 года. Протяженность освещаемого участка — 6,8 км. Количество опор — 693. Предполагается, что освещение появится на участке трассы в Емельяновском районе от здания поста ГИБДД по пути в аэропорт до глубокого обхода.
Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что торги на право выполнения работ по устройству искусственного электроосвещения на двух отрезках трассы из Красноярска в аэропорт Емельяново были объявлены 29 декабря 2016 года. Начальная цена контракта составила 190,5 млн руб. По замыслу властей, освещение трассы должно быть готово к запуску нового терминала аэропорта. Однако