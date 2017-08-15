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04:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Около 7 км трассы Р-255 «Сибирь» оборудуют новым освещением

Начальная цена контракта — 145,6 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Байкалавтодор» объявил аукцион по поиску подрядчика по обустройству искусственного электроосвещения на участке трассы Р-255 «Сибирь». Документация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 24 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 145,6 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ.

Работы необходимо выполнить до 31 октября 2018 года. Протяженность освещаемого участка — 6,8 км. Количество опор — 693. Предполагается, что освещение появится на участке трассы в Емельяновском районе от здания поста ГИБДД по пути в аэропорт до глубокого обхода.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что торги на право выполнения работ по устройству искусственного электроосвещения на двух отрезках трассы из Красноярска в аэропорт Емельяново были объявлены 29 декабря 2016 года. Начальная цена контракта составила 190,5 млн руб. По замыслу властей, освещение трассы должно быть готово к запуску нового терминала аэропорта. Однако из-за разбирательств между участниками аукциона до сих пор не подписан контракт на выполнение работ.

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