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05:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Собственник Речного вокзала заявил о возможном обрушении здания

По словам Николая Хапкова, объекту нужна срочная реконструкция.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владелец красноярского Речного вокзала Николай Хапков заявил, что здание может обрушиться, если не начать его реконструкцию. Сейчас идут переговоры о начале ремонта вокзала, однако они пока не привели к успеху. В качестве примера Хапков привел ситуацию в Твери, где Речной вокзал рухнул 8 августа.

«Там на долгое время администрация тоже не выдавала разрешение на проведение противоаварийных работ, конструкция не выдержала и упала. Мы этого больше всего и боимся, о чем кричим уже давно. Надеемся, прокуратура подтвердит наши опасения и мы отремонтируем шпиль и южную лестницу», — цитирует Николая Хапкова «Авторитетное радио».

Сейчас аварийность здания на набережной Енисея проверяет прокуратура. До конца недели специалисты ведомства должны выдать свое заключение.

В январе этого года депутат ЗС Илья Зайцев заявил, что реставрация Речного вокзала проводится с большими нарушениями — собственник объекта занимается работами без каких-либо документов. По данным парламентария, существенные нарушения были выявлены министерством культуры еще в 2015 году.

Ранее владелец здания Николай Хапков сообщил корреспонденту Sibnovosti.ru, что реконструкция здания связана с большим количеством ограничений. Тогда собственник заявил, что сроки окончания ремонта точно не определены.

Напомним, предыдущий собственник (компания «Дива») уже пытался вести ремонт здания, который закончился скандалом. В марте 2008 года в УВД по Центральному району Красноярска завели уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».

Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. В связи с особым статусом здания прежние его владельцы были вынуждены заморозить проект превращения вокзала в бизнес-центр. При этом в марте этого года Хапков заявил, что на базе вокзала все-таки могут появиться офисы и банковские отделения.

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