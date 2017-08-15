Собственник Речного вокзала заявил о возможном обрушении здания
По словам Николая Хапкова, объекту нужна срочная реконструкция.
По словам Николая Хапкова, объекту нужна срочная реконструкция.
Владелец красноярского Речного вокзала Николай Хапков заявил, что здание может обрушиться, если не начать его реконструкцию. Сейчас идут переговоры о начале ремонта вокзала, однако они пока не привели к успеху. В качестве примера Хапков привел ситуацию в Твери, где Речной вокзал рухнул 8 августа.
«Там на долгое время администрация тоже не выдавала разрешение на проведение противоаварийных работ, конструкция не выдержала и упала. Мы этого больше всего и боимся, о чем кричим уже давно. Надеемся, прокуратура подтвердит наши опасения и мы отремонтируем шпиль и южную лестницу», — цитирует Николая Хапкова «Авторитетное радио».
Сейчас аварийность здания на набережной Енисея проверяет прокуратура. До конца недели специалисты ведомства должны выдать свое заключение.
В январе этого года депутат ЗС Илья Зайцев заявил, что реставрация Речного вокзала проводится с большими нарушениями — собственник объекта занимается работами без
Ранее владелец здания Николай Хапков сообщил корреспонденту Sibnovosti.ru, что реконструкция здания связана с большим количеством ограничений. Тогда собственник заявил, что сроки окончания ремонта точно не определены.
Напомним, предыдущий собственник (компания «Дива») уже пытался вести ремонт здания, который закончился скандалом. В марте 2008 года в УВД по Центральному району Красноярска завели уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение памятников истории и культуры».
Красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель вокзала получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. В связи с особым статусом здания прежние его владельцы были вынуждены заморозить проект превращения вокзала в