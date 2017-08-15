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06:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усть-Куте предлагают построить котельную на опилках

В Усть-Куте предлагают построить котельную, топливом для которой будут служить скопившиеся отходы лесопиления.

Об этом 15 августа 2017 года сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия». С такой идеей выступила Транссибирская лесная компания, которая поставила перед собой задачу ликвидировать эту проблему и готова вложить около 1 млрд рублей.

По словам депутата Законодательного собрания Николая Труфанова, в Усть-Кутском районе сложилась парадоксальная ситуация: здесь была предпринята попытка организации централизованного складирования древесных отходов на полигоне, используемом несколькими лесоперерабатывающими компаниями. По сравнению с другими лесными районами, где опилки и порубочные остатки складируются хаотично, бесконтрольно сжигаются на открытом воздухе или вовсе закапываются в лесу, способствуя лесным пожарам, сбор отходов на едином полигоне — опыт вроде бы положительный. Тем не менее, концентрация отходов в одном месте вызывает серьезную обеспокоенность жителей.

Предложенное Транссибирской лесной компанией решение можно считать оптимальным, заявил Николай Труфанов. Вместо полигона опилок район получит новый теплоисточник с огромным запасом недорогого и экологичного топлива. Опыт строительства и эксплуатации подобных теплоисточников уже есть и в Усть-Куте, и в Киренском районе. Строительство аналогичных котельных возможно и в других северных районах, что позволит решить проблему обеспечения топливом на отопительный сезон, оздоровить экологическую ситуацию и сэкономить значительные средства в бюджетах всех уровней.

Проект предполагается реализовать на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии. Транссибирская лесная компания — инициатор проекта — планирует инвестировать в строительство новой котельной на древесном топливе и в пеллетное производство более 1 млрд рублей. Таким образом, компания ликвидирует отходы, накопленные за многие годы неэффективного лесопользования другими предприятиями, а также незаконными предпринимателями. На этапе запуска и окупаемости объект будет находиться под управлением ТСЛК, в дальнейшем поступит на баланс муниципалитета. Мощность новой котельной составит 100 мегаватт. Сроки строительства — 2018−2019 годы. Эффективность производства теплоэнергии по новой технологии позволит на 20−30% снизить тариф для населения.

Сейчас центральная котельная Усть-Кута работает на угольном топливе, которое приходится завозить из других регионов по железной дороге.

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