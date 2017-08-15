Опасными деликатесами торговали в кафе во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пресекли продажу морепродуктов сомнительного качества. Продавцу грозит штраф в 20 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Сотрудники полиции, получив информацию о том, что индивидуальный предприниматель продает в своем кафе морские деликатесы с нарушением ветеринарного законодательства, выехали на место. Было обнаружено, что в здании кафе филе морского гребешка, конечности краба, мясо краба, трепанг на меду, креветку гребенчатую без товаросопроводительных документов и маркировки производителя. Общий вес продукции составил более 17 килограммов.

Однако узнать дату изготовления продуктов не представлялось возможным, не исключено, что деликатесы хранились с истекшим сроком годности, создавая угрозу здоровью покупателей.

Сомнительную продукцию проверяющие изъяли. Также были изъяты 2 килограмма лососевой икры и 2 килограмма икры минтая. Несмотря на то, что изготовитель икры был известен, ветеринарные сопроводительные документы на икру отсутствовали.