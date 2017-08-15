В Новосибирске сузили Красный проспект на 2,5 метра
Движение на участке Красного проспекта между домами № 72 и 74 будет ограничено до 16 августа, заявили в
Движение на участке Красного проспекта между домами № 72 и 74 будет ограничено до 16 августа, заявили в
Красный проспект сузили на 2,5 метра. Это связано с проведением аварийного ремонта водопроводного колодца.
Окончание работ запланировано на 16 августа.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в
Напомним, ремонтные работы послужили причиной закрытия перекрестка улиц Котовского и Ватутина до 8 сентября и сужения улицы Фабричной до 20 августа.