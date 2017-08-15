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08:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сузили Красный проспект на 2,5 метра

Движение на участке Красного проспекта между домами № 72 и 74 будет ограничено до 16 августа, заявили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Красный проспект сузили на 2,5 метра. Это связано с проведением аварийного ремонта водопроводного колодца.

Окончание работ запланировано на 16 августа.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ремонтные работы послужили причиной закрытия перекрестка улиц Котовского и Ватутина до 8 сентября и сужения улицы Фабричной до 20 августа.

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