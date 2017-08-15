Новые автобусы на газе доставят в Хабаровск этой осенью

Автобусы волгоградского завода «ВОЛГАБАС» 2017 года выпуска в Хабаровск поставит победитель аукциона, который был проведен 10 августа. В новых машинах 30 сидячих мест, всего же в салоне поместятся 111 пассажиров. Автобусы оснащены кондиционерами, электронно-цифровыми информаторами, тревожной кнопкой, спутниковой системой «ГЛОНАСС» и комплектом датчиков учета пассажиропотока. Все машины адаптированы для перевозки инвалидов.

Отмечается, что благодаря работе, выполненной управлением транспорта, каждый автобус обошелся Хабаровску в 5,8 миллиона рублей: коммерческая отпускная цена завода была снижена на 2,5 миллиона рублей. Всего за машины отдали 46,4 миллиона рублей. За счет субсидии правительства РФ и снижения отпускной цены удалось сэкономить 42,3 миллиона рублей. Эти машины — первые автобусы на газе для муниципального перевозчика. Всего планируется закупить 30 единиц техники.