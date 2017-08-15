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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Новые автобусы на газе доставят в Хабаровск этой осенью

Нынешней осенью в Хабаровск доставят восемь новых автобусов модели Volgabus 5270G2, работающих на газе. Они будут использоваться на городских маршрутах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Автобусы волгоградского завода «ВОЛГАБАС» 2017 года выпуска в Хабаровск поставит победитель аукциона, который был проведен 10 августа. В новых машинах 30 сидячих мест, всего же в салоне поместятся 111 пассажиров. Автобусы оснащены кондиционерами, электронно-цифровыми информаторами, тревожной кнопкой, спутниковой системой «ГЛОНАСС» и комплектом датчиков учета пассажиропотока. Все машины адаптированы для перевозки инвалидов.

Отмечается, что благодаря работе, выполненной управлением транспорта, каждый автобус обошелся Хабаровску в 5,8 миллиона рублей: коммерческая отпускная цена завода была снижена на 2,5 миллиона рублей. Всего за машины отдали 46,4 миллиона рублей. За счет субсидии правительства РФ и снижения отпускной цены удалось сэкономить 42,3 миллиона рублей. Эти машины — первые автобусы на газе для муниципального перевозчика. Всего планируется закупить 30 единиц техники.

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