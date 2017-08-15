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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

«Ароматные» стоки хабаровского нефтезавода заковали в железобетон

Ранее природоохранная прокуратура заявляла, что комплекс очистки отходов ХНПЗ мог стать источником неприятного запаха в городе.

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе закончилась первая очередь реконструкции комплекса механической очистки сточных вод. Теперь все технологические стоки, которые идут с предприятия в пруд-отстойник, закованы в систему закрытых железобетонных лотков. По словам и.о. генерального директора завода Филиппа Карпеко, реконструкция сооружений поможет снизить воздействие на окружающую среду. В будущем руководство ХНПЗ собирается отказаться от пруда-отстойника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Напомним, что летом 2016 года жители Кировского и Железнодорожного районов стали жаловаться на сильный запах нефтепродуктов. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры устроили проверку на нефтезаводе и пришли к выводу, что источником зловония мог быть пруд-отстойник, который входит в комплекс сооружений для механической очистки сточных вод. Пруд эксплуатируют с конца 50-х годов прошлого века, но его модернизацией не занимались вплоть до зимы 2017-го. Впрочем, заявлений о том, что источником зловония был именно НПЗ, специалисты не делали.

К реконструкции очистного сооружения приступили в феврале. Ее первый этап уже завершен.

«В результате реконструкции системы приемных лотков (они получили жесткое железобетонное основание и стали крытыми) сброс стоков в пруд теперь идет в закрытом, герметичном режиме, что позволяет более надежно оградить от воздействия химических веществ окружающую среду. На проведение природоохранных мероприятий предприятием выделено 120 миллионов рублей, около девяти из которых будут потрачены на проведение постоянного общего мониторинга экологического состояния санитарно-защитной зоны предприятия. Согласно данным наблюдений, превышения ПДК вредных веществ в ней не отмечено», — сказал и.о. генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филипп Карпеко.

Сточные воды поступают в пруд-отстойник в объеме 50 кубометров в час. Его площадь — 7,5 тысячи квадратных метров. Вторым этапом его реконструкции станет перевод на бесперебойный режим работы специальной установки, в которой перерабатывается содержимое отстойника. После пребывания в ней стоки делятся на два вида: твердые фракции отходов (они отправляются на обеззараживание и сожжение) и жидкие, которые снова возвращаются на завод для повторной переработки.

«Мы начали также активно сотрудничать с российскими учеными и совместно ведем поиск новых технологий, которые позволят нам сделать производство почти безотходным и избавят от необходимости использовать пруд-отстойник. Такой технологический процесс вполне реален и уже опробован в США. Если нам удастся удачно применить у себя американский опыт, то наш завод станет первым таким предприятием в России», — поделился планами Филипп Карпеко.

По словам начальника городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирины Дубянской, в последнее время жители Хабаровска не сообщали о запахе нефтепродуктов в районе завода. Что касается зловония, на которое горожане жаловались до этого, то его источник неизвестен до сих пор.

«Мы держим постоянную связь со специально уполномоченными органами — управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и дальневосточным управлением Ростехнадзора, которые отслеживают ситуацию с появлением неприятных запахов в городском воздухе. По всем предприятиям, расположенным в Кировском промузле, эти органы проводили неоднократные проверки, в ходе которых был выявлен ряд нарушений, которые, впрочем, не могли вызвать появления зловония в атмосфере», — сказала Ирина Дубянская.

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