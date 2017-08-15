«Ароматные» стоки хабаровского нефтезавода заковали в железобетон
Ранее природоохранная прокуратура заявляла, что комплекс очистки отходов ХНПЗ мог стать источником неприятного запаха в городе.
Ранее природоохранная прокуратура заявляла, что комплекс очистки отходов ХНПЗ мог стать источником неприятного запаха в городе.
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе закончилась первая очередь реконструкции комплекса механической очистки сточных вод. Теперь все технологические стоки, которые идут с предприятия в
Напомним, что летом 2016 года жители Кировского и Железнодорожного районов стали жаловаться на сильный запах нефтепродуктов. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры устроили проверку на нефтезаводе и пришли к выводу, что источником зловония мог быть
К реконструкции очистного сооружения приступили в феврале. Ее первый этап уже завершен.
«В результате реконструкции системы приемных лотков (они получили жесткое железобетонное основание и стали крытыми) сброс стоков в пруд теперь идет в закрытом, герметичном режиме, что позволяет более надежно оградить от воздействия химических веществ окружающую среду. На проведение природоохранных мероприятий предприятием выделено 120 миллионов рублей, около девяти из которых будут потрачены на проведение постоянного общего мониторинга экологического состояния
Сточные воды поступают в
«Мы начали также активно сотрудничать с российскими учеными и совместно ведем поиск новых технологий, которые позволят нам сделать производство почти безотходным и избавят от необходимости использовать
По словам начальника городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирины Дубянской, в последнее время жители Хабаровска не сообщали о запахе нефтепродуктов в районе завода. Что касается зловония, на которое горожане жаловались до этого, то его источник неизвестен до сих пор.
«Мы держим постоянную связь со специально уполномоченными органами — управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и дальневосточным управлением Ростехнадзора, которые отслеживают ситуацию с появлением неприятных запахов в городском воздухе. По всем предприятиям, расположенным в Кировском промузле, эти органы проводили неоднократные проверки, в ходе которых был выявлен ряд нарушений, которые, впрочем, не могли вызвать появления зловония в атмосфере», — сказала Ирина Дубянская.