Пермские АПК пострадали от холодного лета на 80 миллионов рублей
Семь процентов посевной площади — 5 тыс. га сельскохозяйственных культур Кунгурского района Прикамья пострадали от холодного лета.
Семь процентов посевной площади — 5 тыс. га сельскохозяйственных культур Кунгурского района Прикамья пострадали от холодного лета.
Ущерб сельхозпроизводителям оценили в 80 млн рублей. На территории района объявили чрезвычайную ситуацию. По данным районной администрации, погибло сено, овощи сгнили во влажной земле, а часть кормов потеряли в качестве. Причиной тому обильные дожди.
Сельхозпроизводители готовят документы для компенсации ущерба. Их передадут в министерство сельского хозяйства, где решат вопрос компенсации.