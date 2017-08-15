Охота за 136 медведями началась в Новосибирской области

«Всего было выдано 136 разрешений в 13 районах области, в том числе 28 — в общедоступных угодьях, — рассказал корреспонденту VN.ru заместитель руководителя департамента по охране животного мира Константин Никулин. — Разрешения в департаменте по охране животного мира разобрали за первый день выдачи, 3 августа. Стоимость составила: госпошлина 650 рублей плюс 3 тысячи рублей за пользование». Среди тех, кто приобрел разрешение на добычу медведя бурого, были только представители сильного пола, женщины к охоте на медведя интереса не проявили.

Охотники области заранее подготовились к открытию сезона охоты на медведя. Добыть косолапого не легко, поэтому многие охотники уезжают на несколько дней в тайгу. Но и это еще не гарантирует удачную охоту. Так, в прошлогодний сезон Тогучинским охотобществом было выдано всего 3 лицензии на добычу бурого медведя из разрешенных 5. Добыть бурого удалось только одному. Остальные охотники затраты на лицензии не оправдали.

Стоимость разрешений на добычу медведя во всех охотобществах разная. В этом сезоне желающим поохотиться на медведя в тогучинских угодьях придется раскошелиться на 50 тысяч рублей. Председатель охотничьего общества Тогучинского района Анатолий Серко рассказал корреспонденту VN.ru: «У нас путевки на медведя берут только местные, со стороны приезжают очень редко. Если не сказать никогда. Причина, я думаю, в отдаленности, да и популяция хищника у нас не велика». Охотник ведь как планирует: купить лицензию и добыть медведя. А не просто по лесу прогуляться.

А вот в Мошковском районе другая ситуация. Уже в этом году медведь разорил пасеку. В прошлом году задрал двух овец прямо во дворе. Зарегистрирован случай, когда медведь вышел на дорогу и набросился на автомобиль. Пасеки — это вообще их излюбленное место.

За лето медведи нанесли урон нескольким мошковским пчеловодам. Звери во всех случаях нападения остались живы. Даже в таких случаях стрелять в косолапого без разрешения нельзя.

Как отметил председатель правления Мошковского общества охотников и рыболовов Алексей Баганов, в районе выдают всего одну лицензию на добычу медведя. Нет желающих. Хотя стоимость в разы дешевле, чем в соседнем Тогучинском районе — 20 тысяч рублей. Как пояснил корреспондентам VN.ru председатель Мошковского РООиР, «в наших краях медведь не зимует. С наступлением первых холодов переплывает Обь и уходит на зиму ближе к Томску или Колывани». В болотнинских лесах добыть медведя возможно, только если год неурожайный. Тогда зверь идет ближе к селам и у охотников появляется шанс.

«В прошлый сезон природа порадовала животных грибами, орехами, ягодами и медведи никакой активности не проявляли. Поход на медведя удался только одному охотнику, — рассказывает председатель Болотнинского районного общества охотников и рыболовов Сергей Косоротов. — Кстати, в Болотном охотятся не только местные. Приезжают за путевками из всей области. Своим и приезжим охотникам лицензии выдаем 50/50, едут даже с соседнего региона. Юргинцы часто у нас охотятся. Стоимость разрешения устанавливает нам департамент. К примеру, осенняя охота на медведя — 20 тысяч рублей за три с половиной месяца».

«Выдадим мы всего 6 разрешений на добычу медведя в болотнинских лесах, то есть по всем охотугодьям. Как правило, выкупают путевки все, а так — как «масть пойдет». «Сезон наступает «горячий» и в плане незаконной охоты. Для незаконопослушных граждан открытие сезона — это своего рода прикрытие. Но медведь браконьерам попадается нечасто, в сравнении с другими зверями. У нас с недавних пор в районе действует оперативная группа по пресечению незаконной охоты. Наши егеря не дремлют» -пояснил корреспонденту VN.ru инспектор по охране животного мира Александр Плотников.