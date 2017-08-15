Общественный совет краевого минсоца одобрил порядок возмещения расходов на газификацию

Врио губернатора Максим Решетников дал поручение разработать программу льготного подключения к газоснабжению для отдельных категорий граждан.

Обсуждая порядок предоставления данной меры социальной поддержки, члены общественного совета обратили особое внимание на разработку критериев реальной нуждаемости, чтобы помощь была адресной и эффективной.

Для ряда категорий граждан на подключение газа предусмотрены субсидии. Это пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие семьи с детьми, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, те, кто в силу объективных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно оплатить данную услугу. Всего субсидию получат порядка 1 тыс. 300 граждан.

Применять критерии предлагается в зависимости от социального статуса гражданина или семьи, учитывая размер доходов, площадь жилых помещений, численный состав семьи льготников. Материальную помощь предлагается выплачивать через органы социальной защиты непосредственно газораспределительной организации. Размер субсидий составляет от 23 до 40 тыс. руб.

Напомним, что к 2021 году в Пермском крае будет газифицировано до 17 тыс. домов, в которых проживают около 75 тыс. человек.

По итогам обсуждения порядок возмещения расходов на газификацию жилых помещений отдельным категориям граждан был одобрен.