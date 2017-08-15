10 тысяч домов газифицируют на Южном Урале
На Южном Урале в этом году будет газифицировано 10 тысяч квартир и домов. На эти цели выделено свыше миллиарда рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На Южном Урале в этом году будет газифицировано 10 тысяч квартир и домов. На эти цели выделено свыше миллиарда рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Это позволит построить более 387 километров газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения.
По словам главы регионального Минстроя Виктора Тупикина, в результате уровень газификации области превысит 70%.