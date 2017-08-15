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08:40 (мск), источник: БЕЛТА

«Аэрофлот» отменил два рейса между Москвой и Минском

15 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии» сегодня отменила два рейса между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В частности, отменены рейс SU1842 из Москвы в Минск вылетом в 16.10 и обратный рейс SU1843 в 18.30 из белорусской столицы в Шереметьево.

О причинах отмены не сообщается. Накануне перевозчик отменял два десятка внутренних и международных рейсов из-за грозового прогноза погоды.

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