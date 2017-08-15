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08:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: В Челябинске за шумом рекламы не слышно мелодии большого города

В Челябинске ликвидируют рекламу, которая, по мнению властей, вредит облику города на гостевых маршрутах. Об этом доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому глава Челябинска Евгений Тефтелев на аппаратном совещании.

Кроме того, на улицах города продолжается ликвидация ларьков, которые портят внешний вид города или незаконно установлены. С гостевых маршрутов уже снесено 30 несанкционированных объектов на проспектах Победы и Ленина, а также на Алом поле.

Как уточнил на совещании в мэрии начальник Управления по торговле и услугам Сергей Березуев, были снесены ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты. Владельцев мобильных палаток штрафуют на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. С капитальными строениями, которые возведены на месте нестационарных объектов и работают без документов, вопрос будет решаться в судебном порядке.

«Дальше эту работу продолжим. Мы открыто работаем, людей заранее предупреждаем, у некоторых хватает совести самим убрать», — отчитался Евгений Тефтелев.

Губернатор подчеркнул, что надо беречь знаковые места в столице Южного Урала. «Ничего особенного делать не надо — не нужно просто их заслонять различными строениями сомнительной архитектуры. За этим шумом не слышно мелодии города», — подчеркнул Борис Дубровский.

Тефтелев также доложил, что на некоторых участках гостевого маршрута ведется работа по замене асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время в городе начнется обновление 30 остановок, которые расположены вдоль гостевого маршрута. На месте старых остановочных комплексов будут поставлены новые, выполненные в едином стиле. В перспективе эта работа продолжится.

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