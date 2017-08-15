Дубровский: В Челябинске за шумом рекламы не слышно мелодии большого города

Кроме того, на улицах города продолжается ликвидация ларьков, которые портят внешний вид города или незаконно установлены. С гостевых маршрутов уже снесено 30 несанкционированных объектов на проспектах Победы и Ленина, а также на Алом поле.

Как уточнил на совещании в мэрии начальник Управления по торговле и услугам Сергей Березуев, были снесены ларьки, которые работали без разрешительной документации и стационарные навесы под овощи-фрукты. Владельцев мобильных палаток штрафуют на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. С капитальными строениями, которые возведены на месте нестационарных объектов и работают без документов, вопрос будет решаться в судебном порядке.

«Дальше эту работу продолжим. Мы открыто работаем, людей заранее предупреждаем, у некоторых хватает совести самим убрать», — отчитался Евгений Тефтелев.

Губернатор подчеркнул, что надо беречь знаковые места в столице Южного Урала. «Ничего особенного делать не надо — не нужно просто их заслонять различными строениями сомнительной архитектуры. За этим шумом не слышно мелодии города», — подчеркнул Борис Дубровский.