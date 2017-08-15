На проспекте Мира в Омске уложили первый слой асфальта

На отрезке проспекта Мира между улицами Доковская и Полевая закончился очередной этап ремонта дорог. На объекте полностью завершили укладку первого слоя асфальта. Теперь специалистам СибАДи, закрепленного на этом участке в качестве контролирующей организации, предстоит проверить качество выполнения.

В случае положительного заключения экспертов, специалисты «СтройСервис» приступят к заключительному этапу — нанесению второго слоя асфальта. В этом году проспект Мира, как и Красноярский тракт, приводили в порядок с помощью спецтехники ресайклера, ремонт обойдется в 40 миллионов рублей.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— При ремонте этой дороги использовалась технология холодного ресайклирования. Ее применили для укрепления основания дорожного полотна. Затем планом предусмотрена укладка двух новых слоев асфальтобетонного покрытия и нанесение необходимой дорожной разметки. Работы на этом участке проспекта Мира, как и на улице 3-я Транспортная должны завершиться к 1 сентября.