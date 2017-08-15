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08:05 (мск), источник: Om1.ru

На проспекте Мира в Омске уложили первый слой асфальта

Работникам до 1 сентября предстоит уложить второй слой полотна и нанести дорожную разметку.

На отрезке проспекта Мира между улицами Доковская и Полевая закончился очередной этап ремонта дорог. На объекте полностью завершили укладку первого слоя асфальта. Теперь специалистам СибАДи, закрепленного на этом участке в качестве контролирующей организации, предстоит проверить качество выполнения.

В случае положительного заключения экспертов, специалисты «СтройСервис» приступят к заключительному этапу — нанесению второго слоя асфальта. В этом году проспект Мира, как и Красноярский тракт, приводили в порядок с помощью спецтехники ресайклера, ремонт обойдется в 40 миллионов рублей.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— При ремонте этой дороги использовалась технология холодного ресайклирования. Ее применили для укрепления основания дорожного полотна. Затем планом предусмотрена укладка двух новых слоев асфальтобетонного покрытия и нанесение необходимой дорожной разметки. Работы на этом участке проспекта Мира, как и на улице 3-я Транспортная должны завершиться к 1 сентября.

Напомним, в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Омске запланировано отремонтировать 33 дорожных объекта. 31 из них уже полностью готов, сейчас подрядчики приводят в порядок оставшиеся 2 — проспект Мира и улицу 3-я Транспортная.

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