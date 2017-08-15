На проспекте Мира в Омске уложили первый слой асфальта
Работникам до 1 сентября предстоит уложить второй слой полотна и нанести дорожную разметку.
Работникам до 1 сентября предстоит уложить второй слой полотна и нанести дорожную разметку.
На отрезке проспекта Мира между улицами Доковская и Полевая закончился очередной этап ремонта дорог. На объекте полностью завершили укладку первого слоя асфальта. Теперь специалистам СибАДи, закрепленного на этом участке в качестве контролирующей организации, предстоит проверить качество выполнения.
В случае положительного заключения экспертов, специалисты «СтройСервис» приступят к заключительному этапу — нанесению второго слоя асфальта. В этом году проспект Мира, как и Красноярский тракт, приводили в порядок с помощью спецтехники ресайклера, ремонт обойдется в 40 миллионов рублей.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— При ремонте этой дороги использовалась технология холодного ресайклирования. Ее применили для укрепления основания дорожного полотна. Затем планом предусмотрена укладка двух новых слоев асфальтобетонного покрытия и нанесение необходимой дорожной разметки. Работы на этом участке проспекта Мира, как и на улице 3-я Транспортная должны завершиться к 1 сентября.
Напомним, в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Омске запланировано отремонтировать 33 дорожных объекта. 31 из них уже полностью готов, сейчас подрядчики приводят в порядок оставшиеся 2 — проспект Мира и улицу 3-я Транспортная.