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08:21 (мск), источник: Вести - Пермь

Ремонт школы в Куеде обошелся в 10 миллионов

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников проверил, как в Куеде воплощаются в жизнь социальные проекты.

Источник: Вести - Пермь

В 10 миллионов рублей обошелся ремонт средней школы села Куеда. Учителя с восхищением осматривают новые классы, куда 1 сентября придут их подопечные. Побывал там и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. В Куеде глава региона знакомился с тем, как воплощаются в жизнь запущенные здесь социальные проекты.

Сегодня продолжается реконструкция крыши над одним из корпусов школы. Как заверила директор, ремонт на учебный процесс не повлияет. Строители в свою очередь обещают завершить основные работы раньше срока. К ремонту крыши Куединской школы № 1 строители приступили буквально несколько дней назад. По контракту на все работы должно уйти не более 70 дней. Строителям предстоит возвести парапет и установить саму кровлю.

Местная больница — пример сотрудничества власти и бизнеса. За последнее время здесь появился новый корпус детской поликлиники, было закуплено самое современное оборудование.

В Куеде строится универсальная многофункциональная спортивная площадка. Летом местные мальчишки и девчонки смогут играть на ней в футбол и волейбол, а зимой на лед выйдут местные хоккеисты. Проект реализуется совместно с пермскими нефтяниками. Средства на строительство площадки в размере 8 миллионов рублей выделены компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В завершение своего визита в Куединский район временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников заглянул в один из домов села. Хозяева в этом году получили долгожданный газ. Газификация сел и деревень края — сегодня в приоритете краевой власти. В ближайшие несколько лет только в Куеде планируется подключить к «голубому топливу» до 1000 жилых домов.

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