Ремонт школы в Куеде обошелся в 10 миллионов

Источник: Вести - Пермь

В 10 миллионов рублей обошелся ремонт средней школы села Куеда. Учителя с восхищением осматривают новые классы, куда 1 сентября придут их подопечные. Побывал там и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. В Куеде глава региона знакомился с тем, как воплощаются в жизнь запущенные здесь социальные проекты.

Сегодня продолжается реконструкция крыши над одним из корпусов школы. Как заверила директор, ремонт на учебный процесс не повлияет. Строители в свою очередь обещают завершить основные работы раньше срока. К ремонту крыши Куединской школы № 1 строители приступили буквально несколько дней назад. По контракту на все работы должно уйти не более 70 дней. Строителям предстоит возвести парапет и установить саму кровлю.

Местная больница — пример сотрудничества власти и бизнеса. За последнее время здесь появился новый корпус детской поликлиники, было закуплено самое современное оборудование.

В Куеде строится универсальная многофункциональная спортивная площадка. Летом местные мальчишки и девчонки смогут играть на ней в футбол и волейбол, а зимой на лед выйдут местные хоккеисты. Проект реализуется совместно с пермскими нефтяниками. Средства на строительство площадки в размере 8 миллионов рублей выделены компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь».