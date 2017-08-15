В Омске начали ремонтировать дороги в 20 дворах

Работы проводятся в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сейчас подрядчики приступают к выполнению работ, которые будут вестись на 186 объектах. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделили более 100 млн рублей. Работы должны завершиться 16 сентября.