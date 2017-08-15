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08:22 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске начали ремонтировать дороги в 20 дворах

За ходом работ следят в том числе и местные жители.

В 20 омских дворах начали укладку нового дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы проводятся в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Сейчас подрядчики приступают к выполнению работ, которые будут вестись на 186 объектах. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделили более 100 млн рублей. Работы должны завершиться 16 сентября.

Отметим, что за выполнением работ следят как специалисты различных контролирующих организаций, так и жители домов, на территории которых проводится ремонт дворов.

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