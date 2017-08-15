Есимова попросили продлить EXPO-2017 до ноября
Туроператоры Казахстана обратились к председателю нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжану Есимову с просьбой продлить проведение специализированной выставки, передает Tengrinews.kz.
Туроператоры Казахстана обратились к председателю нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжану Есимову с просьбой продлить проведение специализированной выставки, передает Tengrinews.kz.
По словам создателей петиции, впервые туроператорам и турсообществу была дана реальная возможность заработать на развитии въездного и выездного туризма.
«За короткое время и с меньшими рисками мы сумели создать беспрецедентное количество рабочих мест и получили высокую прибыль. Увеличилась сезонная занятость молодежи — компании нанимают от 10 до 200 человек. Рестораторы и их поставщики увеличили обороты в несколько раз, а заполняемость отелей сопоставима с заполняемостью курортных отелей дальнего зарубежья. И сегодня стоит вопрос лишь в том, что такая возможность, как EXPO-2017, представлена лишь на короткий срок — три месяца.
Уважаемый Ахметжан Смагулович, от лица турсообщества просим Вас обратиться к Президенту РК и руководству МБВ (Международное бюро выставок — прим.автора) с просьбой рассмотреть возможность продления сроков выставки до 1 ноября", — говорится в обращении к Есимову.
По словам составителей петиции, это поможет компаниям сферы обслуживания и туризма «более уверенно встать на ноги». Среди подписавших петицию значатся представители Казахстанской ассоциации туризма, гостиничного бизнеса, туркомпаний и ресторанов.