Есимова попросили продлить EXPO-2017 до ноября

«За короткое время и с меньшими рисками мы сумели создать беспрецедентное количество рабочих мест и получили высокую прибыль. Увеличилась сезонная занятость молодежи — компании нанимают от 10 до 200 человек. Рестораторы и их поставщики увеличили обороты в несколько раз, а заполняемость отелей сопоставима с заполняемостью курортных отелей дальнего зарубежья. И сегодня стоит вопрос лишь в том, что такая возможность, как EXPO-2017, представлена лишь на короткий срок — три месяца.