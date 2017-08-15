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08:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Старые остановочные комплексы заменят на гостевом маршруте в Челябинске

Конструкции планируют выполнить в едином стиле.

Остановочные комплексы заменят на гостевом маршруте в Челябинске, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании у губернатора, сообщают в пресс-службе главы региона.

Новые конструкции, выполненные в едином стиле, появятся на 30 остановках общественного транспорта. Глава Челябинска также отметил, что на улицах, входящих в гостевой маршрут, продолжается демонтаж нелегальных киосков и рекламы, которая портит облик города.

«Челябинск является столичным городом для Южного Урала, и знаковые места нужно беречь. Ничего особенного делать не надо — не нужно просто их заслонять различными строениями сомнительной архитектуры. За этим шумом не слышно мелодии города», — резюмировал губернатор Борис Дубровский.

Напомним, на гостевом маршруте областного центра также отремонтируют дороги, средства на это заложены в региональном Дорожном фонде.

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