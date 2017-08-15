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08:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава Уфы подарил Баймаку остановки на солнечных батареях

Два современных остановочных комплекса, не зависящих от сетей, были установлены в центре города.

Источник: Proufu.ru

Принцип работы остановок прост: за день специальные пластины накапливают солнечную энергию и освещают место в темное время суток.

Как сообщили в администрации Баймакского района, установка павильонов является результатом двухлетнего сотрудничества властей района и администрации Уфы.

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