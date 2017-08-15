Глава Уфы подарил Баймаку остановки на солнечных батареях
Два современных остановочных комплекса, не зависящих от сетей, были установлены в центре города.
Два современных остановочных комплекса, не зависящих от сетей, были установлены в центре города.
Принцип работы остановок прост: за день специальные пластины накапливают солнечную энергию и освещают место в темное время суток.
Как сообщили в администрации Баймакского района, установка павильонов является результатом двухлетнего сотрудничества властей района и администрации Уфы.