В Ростове на трёх улицах завершены дорожные работы
В Ростове на трех улицах завершили ремонт. Асфальт обновляли на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском.
В Ростове на трех улицах завершили ремонт. Асфальт обновляли на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском.
Кроме того, на отдельных участках были усилены нижние слои дорожного покрытия, сообщается на сайте городской администрации.
Руководитель МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов: «Дорожными рабочими выполнено устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с частичным усилением нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном».