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10:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на трёх улицах завершены дорожные работы

В Ростове на трех улицах завершили ремонт. Асфальт обновляли на улице Красноармейской, проспекте Кировском и в переулке Мезенском.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, на отдельных участках были усилены нижние слои дорожного покрытия, сообщается на сайте городской администрации.

Руководитель МКУ «ДИСОТИ» Иван Кумбатов: «Дорожными рабочими выполнено устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части с частичным усилением нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном».

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