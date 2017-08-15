На «Уралмашзаводе» собрали самый большой экскаватор в России: технику отправили на Кузбасс на предприятие УГМК

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УЗТМ, ЭКГ-35 — мощный экскаватор типа прямой лопаты с реечным напором, двухбалочной рукоятью, с вантовой подвеской стрелы. Рабочая масса экскаватора — 1,2 тыс. т, диапазон вместимости ковшей машины от 26 до 40 куб. м. Экскаватор предназначен для разработки открытым способом и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши.

«В развитии линейки экскаваторов мы ориентируемся на выпускаемый автотранспорт и спрос горных предприятий. На ближайшее время прогнозируется потребность в автосамосвалах грузоподъемностью 220−240 т. Экскаватор ЭКГ-35 создан именно для них. В машине представлены все передовые конструкторские разработки “Уралмашзавода”, среди которых привод переменного тока, информационные системы и системы автоматических защит рабочего оборудования», — объяснил начальник технической службы дивизиона «Горное оборудование» «Уралмашзавода» Виталий Фурин.

Машина под заводским № 1 поставлена УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг, прим.) в рамках большой программы по изготовлению горного оборудования при поддержке Газпромбанка. Машина создавалась при непосредственном участии представителей УК «Кузбассразрезуголь», что позволило учесть индивидуальные требования горняков.

Источник: https://www.uralmash.ru/

«Благодаря доверию руководства УГМК-Холдинга и помощи инженеров угольного предприятия “Кузбассразрезуголь” удалось создать уникальную востребованную машину», — отметил председатель совета директоров «Уралмашзавода» Ян Центер.

На предприятии уточнили, что своей новинкой «Уралмашзавод» сможет потеснить на отечественном рынке тяжелых экскаваторов американских и китайских конкурентов. За счет привода переменного тока новый экскаватор ЭКГ-35 экономичен, производителен и надежен в эксплуатации. Машина способна работать при температурах от +45 до -45 градусов. Кроме того, экскаватор превосходит импортные аналоги по линейным параметрам рабочего оборудования — радиусу копания и зачистки, а также высоте копания. Максимальный радиус черпания — 25,5 м, расчетная продолжительность цикла загрузки — 30 секунд. За счет этого объем экскавации ЭКГ-35 будет на 10% больше, чем у конкурентов.

«При разработке машины мы использовали опыт создания более маленьких экскаваторов — ЭКГ-12 и ЭКГ-20, они зарекомендовали себя на рынке, они надёжны. Принципиальная разница есть в ходовой тележке: конструктивное решение позволило распределить вес машины по всей длине гусениц, а значит снизить давление на грунт», — пояснил конструктор ЭКГ-35 Андрей Чистяков.