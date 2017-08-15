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09:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Ростове

Сельскохозяйственная ярмарка состоится в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, ярмарку организуют в Кировском районе Ростова 19 августа.

Торговля развернется на участке проспекта Кировского между улицами Красноармейской и Малюгиной.

Жители и гости Ростова смогут приобрести продукцию донских сельхозпроизводителей и предприятий общепита, а также непродовольственные товары.

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