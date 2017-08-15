Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Ростове
Сельскохозяйственная ярмарка состоится в донской столице.
Сельскохозяйственная ярмарка состоится в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, ярмарку организуют в Кировском районе Ростова 19 августа.
Торговля развернется на участке проспекта Кировского между улицами Красноармейской и Малюгиной.
Жители и гости Ростова смогут приобрести продукцию донских сельхозпроизводителей и предприятий общепита, а также непродовольственные товары.