В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить «туристическую блокаду»

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В то же, Смирнов заявил, что, по данным источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.
«Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска»
По его словам, на данный момент ситуация на границе с Украиной штатная.
«Мы можем констатировать, что интерес к Крыму только усиливается», — подчеркнул Смирнов.