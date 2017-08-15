В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить «туристическую блокаду»

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В то же, Смирнов заявил, что, по данным источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.