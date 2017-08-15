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10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили о провале попыток Украины устроить «туристическую блокаду»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В то же, Смирнов заявил, что, по данным источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.

«Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугалась негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска»
Заур Смирнов

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Украиной штатная.

«Мы можем констатировать, что интерес к Крыму только усиливается», — подчеркнул Смирнов.

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