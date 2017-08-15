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09:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области отремонтируют московскую трассу в сентябре

В конце сентября завершатся работы по строительству и реконструкции четырехполосного участка автодороги М-6 «Каспий».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на отрезке протяженностью 10,7 километра буду запущены в работу два путепровода общей длиной 183 метра. В результате магистраль на данном участке расширится с двух до четырех полос. После реконструкции трасса в сторону Москвы продлится с 29 до 40 километров.

На дороге будет уложено более современное покрытие, установлено новое ограждение и освещение.

«Сейчас основная задача — это реконструкция 29 километров волгоградских трасс на московском и сызранском направлении», —заявил начальник ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» Юрий Сорокин.

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