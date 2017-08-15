В Волгоградской области отремонтируют московскую трассу в сентябре

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на отрезке протяженностью 10,7 километра буду запущены в работу два путепровода общей длиной 183 метра. В результате магистраль на данном участке расширится с двух до четырех полос. После реконструкции трасса в сторону Москвы продлится с 29 до 40 километров.