В Беларуси не осталось ни одного регулярного речного маршрута

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пинский район, деревня Молодельчицы. Полесье. До мелиорации попасть в эти края было непросто. Весной даже в магазин или в гости к соседу приходилось добираться на лодке. Дороги в деревню не было, зато работали школа и клуб. Сегодня эпицентр сельской жизни — магазин. У входа стоят несколько сельчан. Вспоминают былое. Рассказывают, что когда-то в деревне было многолюдно. Теперь все больше домов пустует:

— Раньше на селе было 200 домашних хозяйств. А теперь осталось 27 вдов, 7 вдовцов, 12 пар. Вот и считайте.

Мария Чугай родилась и выросла здесь. Говорит, уехать из Молодельчиц можно было двумя способами: идти пешком семь километров до Селищей, чтобы сесть на автобус до Пинска, или шагать три километра до пристани на Припяти. Весной выбора и вовсе не оставалось:

— После зимы путь до Селищей так размывало, что пройти было невозможно. Подсыхал он только к середине лета. В это время единственным каналом связи с внешним миром была река. Сельчане на лодках плыли до Припяти, где пересаживались на теплоход. До Пинска ПТ-0169 шел невероятно долго — более четырех часов!

Пассажиров всегда было много. Часто они даже не помещались на двух палубах. В пути дамы обсуждали покупки, болтали обо всем на свете. Мужики травили анекдоты, выпивали, играли в карты. В общем, не поездка — настоящий речной круиз. Еще и подзаработать удавалось:

— Благодаря теплоходу долгое время существовал главный местный промысел — выращивание огурцов. Их растили интересным способом: выкапывали в земле неглубокие прямоугольные ямы и в них высаживали огурцы. Потом растения накрывали стеклянными рамами. У моих родителей было 60 таких рам.

Читайте также Купание в водоемах двух зон отдыха Минской области запретили

Ночью собранные огурцы грузили на лодки и по канавам везли к теплоходу. В Пинске урожай сдавали на овощебазу. Тем и жили.

В начале 80-х по Припяти начала курсировать Зарница — судно на подводных крыльях. Время в пути до Пинска сократилось почти в три раза. Пинчанка Ольга Веренич работала кассиром на Зарнице. Те годы вспоминает с ностальгией:

— Весной горожане ехали к родителям помогать сажать огороды, летом на сенокос, а осенью — собирать урожай. На выходные ездило много студентов, которые учились в пинских техникумах и училищах. Проезд стоил сущие копейки! Иногда людей набивалось столько, что Зарница не могла встать на крылья!

В 1986 году в Молодельчицы проложили асфальтовую дорогу, пустили рейсовый автобус. Пассажиров на речном транспорте с каждым городом становилось все меньше. Протяженность маршрутов постепенно сокращалась и вот сократилась окончательно.

Начальник порта Пинск Владимир Дьякончук в системе водного транспорта работает 40 лет. Он, загибая пальцы, перечисляет причины, почему сегодня регулярные пассажирские перевозки не востребованы:

— Сельских жителей становится меньше. В деревни проложены дороги и ходят рейсовые автобусы. Парк личного автотранспорта увеличился в десятки раз. В общем, пассажиров на речном транспорте стало катастрофически мало. До Качановичей, например, в последнее время продавалось шесть-семь билетов. Пришлось сократить маршрут до Теребня, куда ездило много дачников. Но вскоре и от этого маршрута пришлось отказаться. Мы не можем позволить себе работать в убыток.

Еще несколько лет назад убытки речников перекрывались бюджетной дотацией. Однако ее отменили. Приходится считать каждый рубль, устраняя одну за другой финансовые пробоины. Владимир Дьякончук оперирует цифрами:

— Математика нехитрая. За час теплоход Пинск расходует примерно 40 литров солярки. Себестоимость рейса до Теребня — 90 рублей. Если мы перевозим 20 пассажиров, то билет должен стоить хотя бы 4 рубля 50 копеек. Туда-обратно получается девять рублей! Кто будет платить такие деньги, если билет на автобус обойдется почти в три раза дешевле?

В порту решили, что гонять махину, рассчитанную на 240 пассажиров, с загрузкой менее 10 процентов неразумно. Теперь теплоход Пинск работает исключительно в качестве прогулочного. Но дачники из Теребня обратились к руководству порта с просьбой вернуть Пинск на маршрут. Все же теплоход — транспорт для дачных нужд удобный. На борт можно занести несколько мешков с картошкой, ящики с рассадой, ведра с ягодами. Красота! В плане вместительности автобус и рядом не стоял. Владимир Дьякончук готов к компромиссам:

— Мы предложили такой вариант: пусть люди проведут общее собрание, подсчитают, сколько примерно человек будут пользоваться теплоходом, а мы назовем ориентировочную стоимость билетов. Если цена устроит — с радостью вернем Пинск на маршрут. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Порт по-прежнему не выполняет ни одного регулярного рейса.

На фоне кризиса речных перевозок набирает обороты водный туризм. Весной предприятие Днепро-Бугский водный путь спустило на воду первый отечественный круизный теплоход Белая Русь. Восьмидневный тур по Припяти стоит недешево: от 350 до 2.300 долларов. Тем не менее спрос — близкий к ажиотажному. Начальник торгово-туристического отдела Лариса Борисевич рассказала: круизы проходят со стопроцентной загрузкой судна. Все билеты на августовские туры тоже раскуплены. На сентябрь осталось буквально несколько свободных мест. Поступают заявки на следующий год.

Примечательно, что интерес к первому белорусскому речному круизу проявляют не только российские турфирмы, но и европейские. В сезоне-2018 пинчане планируют сотрудничать со швейцарскими операторами. Идут переговоры с французами. Лариса Борисевич убеждена: будь в Беларуси еще несколько подобных круизов, они также были бы востребованы. Поэтому специалисты будущее речных пассажирских перевозок связывают именно с развитием туристической отрасли. Спрос есть. Значит, и предложение не заставит себя ждать.

КОММЕНТАРИЙ.

Геннадий ЦЕНТЕР, начальник Белорусского речного пароходства: