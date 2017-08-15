40 тонн казахских арбузов и лука развернули на границе
20 тонн арбузов и 20 тонн репчатого лука из Казахстана, а также тонны фруктов из Киргизии и Узбекистана не пустили в Новосибирскую область на прошлой неделе специалисты Россельхознадзора.
20 тонн арбузов и 20 тонн репчатого лука из Казахстана, а также тонны фруктов из Киргизии и Узбекистана не пустили в Новосибирскую область на прошлой неделе специалисты Россельхознадзора.
Среди задержанных на границе фруктов — 14 тонн узбекистанского и 8,5 тонны киргизского винограда, а также 4 тонны персиков, 3,6 тонны слив и 3 тонны нектаринов киргизского происхождения. Продукция предназначалась для продажи не только в Новосибирске, но и других городах Сибири.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля инспекторы установили, что лук и киргизские фрукты перевозились в упаковках без необходимой маркировки с указанием страны происхождения и экспортере. Кроме того, арбузы сопровождал недействительный сертификат, а на узбекистанский виноград путешествовал и вовсе без сертификата.
В связи с этим ввоз всей этой продукции на территорию России был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Киргизию.
Подобное случается с продукцией не только растительного, но и животного происхождения. Несколько дней назад Россельхознадзор не пропустил в Новосибирскую область 7 тонн свежемороженой радужной форели. В июне были развернуты фуры с 600 тоннами арбузов, абрикосов, слив и персиков.